В Донецке за сутки погибли двое и ранены четверо гражданских

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области погибли два мирных жителя. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Утверждается, что два человека погибли в Петровском и Кировском районах Донецка. Это мужчины 1952 и 1956 годов рождения.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском районе Донецка.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены шесть мирных жителей. Найдены тела четверых гражданских, погибших ранее.



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