У Донецьку за добу загинули двоє та поранено четверо цивільних

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» частині Донецької області загинули двоє мирних жителів. Про це заявили у так званому «СЦКК ДНР».
Стверджується, що двоє людей загинули у Петрівському та Кіровському районах Донецька. Це чоловіки 1952 та 1956 років народження.
Крім того, поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири цивільні особи в Кіровському районі Донецька.
На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил поранено шістьох мирних жителів. Знайдено тіла чотирьох цивільних, які загинули раніше.
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