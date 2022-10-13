«ДНР»: Под обстрелами погибли два жителя Горловки

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области погибли два мирных жителя. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Утверждается, что два человека погибли в Калининском районе Горловки. Это мужчина 1982 года рождения и женщина 1988 г.р.



Кроме того, ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Куйбышевском и Пролетарском районах Донецка, Горловке и Макеевке.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли семь мирных жителей, 13 были ранены.



Смотрите также:



