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В Донецкой области нашли тела четверых погибших гражданских

14 октября 2022, 08:56

В Донецкой области нашли тела четверых погибших гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Люди, по его словам, ранены в Авдеевке, Торецке, Бахмуте, Красногоровке, Опытном и Новониколаевке.

«За 13 октября правоохранители обнаружили в Донецкой области тела четверых гражданских, погибших ранее: двоих в Лимане и двоих в Яковлевке», — проинформировал Кириленко.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 994 мирных жителя. 2396 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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