В Донецкой области нашли тела четверых погибших гражданских

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил ранены шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Люди, по его словам, ранены в Авдеевке, Торецке, Бахмуте, Красногоровке, Опытном и Новониколаевке.



«За 13 октября правоохранители обнаружили в Донецкой области тела четверых гражданских, погибших ранее: двоих в Лимане и двоих в Яковлевке», — проинформировал Кириленко.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 994 мирных жителя. 2396 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите также:



