«У вас совесть есть? До свидания»: В Питере — массовые «повесточные облавы»

Питер. Фото: Telegram-канал Baza

В Санкт-Петербурге в РФ проходят массовые «повесточные облавы». Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



В частности, в ЖК «Полюстрово Парк» женщина-полицейский и двое мужчин в штатском с 07:30 караулят выходящих из дома мужчин, чтобы вручить повестки. Между жителями дома на Кондратьевском проспекте и правоохранителями состоялся такой диалог:

- Скажите, у вас совесть есть?

- До свидания…

Облавы в Санкт-Петербурге проходят и по другим адресам. Полицейские вместе с мужчинами в гражданской одежде с раннего утра блокируют выходы из подъездов. По информации «Базы», повестки раздают в том числе в ЖК «Калина Парк». Выйти из дома без повестки мужчинам там почти невозможно.

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По информации «Базы», повестки раздают в том числе в ЖК «Калина Парк». Выйти из дома без повестки мужчинам там почти невозможно.