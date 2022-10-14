«У вас є совість? До побачення»: У Пітері — масові «повісткові облави»

У Санкт-Петербурзі у РФ проходять масові «повісткові облави». Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.
Зокрема, у ЖК «Полюстрово Парк» жінка-поліцейська та двоє чоловіків у цивільному з 07:30 чатують на чоловіків, які виходять з дому, щоб вручити повістки. Між жителями будинку на Кіндратівському проспекті та правоохоронцями відбувся такий діалог:
Облави у Санкт-Петербурзі проходять і за іншими адресами. Поліцейські разом із чоловіками у цивільному одязі з ранку блокують виходи з під'їздів. За інформацією «Бази», повістки роздають, зокрема, у ЖК «Калина Парк». Вийти з дому без повістки чоловікам там майже неможливо.
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