Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Донецк и Горловка под огнем.

Оккупанты атаковали Бахмут и минируют Сватово. В Николаеве С-300 разрушила дом.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой страны осудили российские псевдореферендумы на украинских территориях.

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о признании российского режима террористическим.

Коллаборант Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой «помочь в организации выезда жителей области из-за регулярных обстрелов».