Правозащитники: Россия отправила на войну с Украиной более 15 тысяч заключенных

С середины лета на войну с Украиной отправили не менее 15130 заключенных. Об пишет Telegram-канал Avtozak LIVE на основании данных российских правозащитных организаций «Русь сидящая», «Гулагу.нет» и фонда «В защиту прав заключённых».



Из данных правозащитников следует, что «вербовку» производили сотрудники ЧВК «Вагнер» и министерства обороны РФ. Больше всего известных случаев в Ростовской и Брянской областях и в республике Мордовия. Известно, что «вербовщики» побывали в колониях центральной России и на Урале.



«По сообщениям осужденных и их родственников, в большинство исправительных колоний прилетал лично Евгений Пригожин. Он агитировал ехать на войну. В целом, речи, с которыми «вербовщики» выступали перед заключенными, были абсолютно одинаковы», - говорится в сообщении.



Правозащитники подчеркивают, что не понимают юридических оснований, на которых российских заключенных эшелонами вывозят из колоний и отправляют воевать на стороне незаконного вооруженного формирования.