Оккупанты на Херсонщине снова говорили об эвакуации. Стремоусов был с шевроном «Сталин»

Кирилл Стремоусов. Скриншот

Руководитель оккупационной «администрации» в Херсонской области Владимир Сальдо и «заместитель председателя военно-гражданской администрации» в Херсонской области Кирилл Стремоусов в очередной раз повторили, что эвакуацию из региона не проводят. Называют это «гуманитарными поездками».



Сальдо и Стремоусов собрали группу российских журналистов, и выступили перед ними.



«Все это добровольно, никто никого не принуждает… Никакой проблемы нет, просто есть рабочая ситуация», — уверял Стремоусов.



Он вышел к журналистам с шевроном «Сталин».

«Не эвакуация — а тот, кто хочет, может выехать на лечение, на оздоровление. Пока у нас тут неспокойно, чтобы военные сделали свое дело», — утверждал Сальдо.



При этом, по его словам, большая часть людей остаются. Точное количество тех, кто будет выезжать, Сальдо не назвал.

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