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Жителям Херсонщины предлагают поехать в регионы РФ на учебу или отдых и остаться там

13 октября 2022, 21:08

Жителям Херсонщины предлагают поехать в регионы РФ на учебу или отдых и остаться там

Правительство РФ предлагает жителям оккупированной Херсонской области выехать в регионы России для отдыха или учебы. Тем, кто решит остаться – обещают жилье. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс».

«Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ. Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым», — сказал он.

Так Хуснуллин ответил на обращение главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Именно он просил попросил руководство России посодействовать в выезде местных жителей.

Ранее Сальдо обратился к руководству РФ — с просьбой «помочь в организации выезда жителей области» якобы из соображений безопасноти.

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