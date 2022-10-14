Окупанти на Херсонщині знову говорили про евакуацію. Стремоусів був із шевроном «Сталін»

Кирило Стремоусов. Скріншот

Керівник окупаційної «адміністрації» на Херсонщині Володимир Сальдо та «заступник очільника військово-цивільної адміністрації» на Херсонщині Кирило Стремоусов вкотре повторили, що евакуацію з регіону не проводять. Називають це «гуманітарними поїздками».



Сальдо та Стремоусов зібрали групу російських журналістів і виступили перед ними.



«Все це добровільно, ніхто нікого не примушує... Жодної проблеми немає, просто є робоча ситуація», — запевняв Стремоусов.



Він вийшов до журналістів із шевроном «Сталін».

«Не евакуація — а той, хто хоче, може виїхати на лікування, оздоровлення. Поки у нас тут неспокійно, щоб військові зробили свою справу», — стверджував Сальдо.



При цьому, за його словами, більшість людей залишаються. Точну кількість тих, хто виїжджатиме, Сальдо не назвав.

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