Семь раненых во время ракетного удара в Днепре 10 октября еще в больницах

В больницах Днепра находятся семеро раненых в результате ракетного удара по жилому кварталу города 10 октября. Об этом сообщила заместительница директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОВА Татьяна Квитницкая, передает «Радио Свобода».



Шестеро пациентов сейчас в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом. Водитель автобуса, который ехал по улице, куда попала ракета, – в среднем состоянии.



«Состояние сейчас средней тяжести, есть положительная динамика, так что ожидаем его выздоровления», – сказала Квитницкая.



Утром 10 октября российские войска ударили ракетами по Днепропетровской области, пять из них сбили украинские ПВО. Из-за удара в области по меньшей мере четыре человека погибли, 19 - ранены. Повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, многоэтажки, общественный транспорт, автомобили.