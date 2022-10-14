Сім поранених під час ракетного удару у Дніпрі 10 жовтня ще у лікарнях

У лікарнях Дніпра перебувають семеро поранених внаслідок ракетного удару по житловому кварталу міста 10 жовтня. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВ Тетяна Квітницька, передає «Радіо Свобода».



Шестеро пацієнтів зараз у стані середньої тяжкості, один – у тяжкому. Водій автобуса, який їхав вулицею, куди потрапила ракета, – у середньому стані.



«Стан зараз середньої тяжкості, є позитивна динаміка, тож очікуємо на його одужання», – сказала Квітницька.



Вранці 10 жовтня російські війська вдарили ракетами Дніпропетровської області, п'ять із них збили українські ППО. Через удар в області щонайменше четверо людей загинули, 19 - поранені. Пошкоджено об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, багатоповерхівки, громадський транспорт, автомобілі.