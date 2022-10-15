Новый пакет военной помощи от США на $725 миллионов: Что в него входит

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 725 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.



Отмечается, что помощь предоставляется «для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны».



Новый пакет помощи включает:

дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

23 тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 мм;

500 высокоточных артиллерийских снарядов калибром 155 мм;

пять тысяч снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM) калибром 155 мм;

5 тысяч единиц противотанковых орудий;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);

стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;

медикаменты.