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Новый пакет военной помощи от США на $725 миллионов: Что в него входит

15 октября 2022, 10:03

Новый пакет военной помощи от США на $725 миллионов: Что в него входит

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 725 миллионов долларов. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что помощь предоставляется «для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны».

Новый пакет помощи включает:

  • дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 23 тысячи артиллерийских снарядов калибром 155 мм;
  • 500 высокоточных артиллерийских снарядов калибром 155 мм;
  • пять тысяч снарядов для систем дистанционного противотанкового минирования (RAAM) калибром 155 мм;
  • 5 тысяч единиц противотанковых орудий;
  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);
  • более 200 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV);
  • стрелковое оружие и более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • медикаменты.

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