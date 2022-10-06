США предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки к зиме

Агентство США по международному развитию (USAID) предоставит Украине 55 млн долларов для подготовки инфраструктуры теплоснабжения к зиме. Об этом говорится в сообщении USAID.



Средства должны обеспечить ремонт и техническое обслуживание труб и оборудования, которое поставляет газ предприятиям, в жилые дома, учреждения медицины и образования.



USAID также предоставит электрогенераторы, альтернативные источники отопления для больниц, центров пребывания вынужденных переселенцев и убежище социально уязвимых граждан. Приоритетными будут учреждения Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Черниговской областей.



Эта помощь от USAID будет предоставляться в рамках проекта «Энергетическая безопасность». Программа рассчитана на пять лет.