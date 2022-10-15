Новий пакет військової допомоги від США на $725 мільйонів: Що до нього входить

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 725 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Білого дому.



Зазначається, що допомога надається «для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони».



Новий пакет допомоги включає:

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

23 тисячі артилерійських снарядів калібром 155 мм;

500 високоточних артилерійських снарядів калібром 155 мм;

п'ять тисяч снарядів для систем дистанційного протитанкового мінування (RAAM) калібром 155 мм;

5 тисяч одиниць протитанкових знарядь;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARM);

понад 200 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів (HMMWV);

стрілецька зброя та понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;

медикаменти.