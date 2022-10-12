5 млрд евро и 5,8 млрд долларов: Украина рассчитывает на помощь от США, ЕС и МВФ

Украина с февраля уже получила около 19,4 миллиарда долларов финансовой поддержки от иностранных партнеров. До конца этого года планируется поступление еще около пяти миллиардов евро и 5,8 миллиарда долларов. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба ведомства.



Марченко в Вашингтоне встретился со своей коллегой — министром финансов США Джанет Йеллен.



«Темами обсуждения стали существующие инструменты финансовой поддержки Украины, потребности в дополнительном финансировании, усиление санкций против России, а также ограничение цены на российскую нефть», — отметили в ведомстве.



Также сообщается, что министр финансов Украины поблагодарил за поддержку на финансовом фронте.



«Соединенные Штаты Америки — крупнейший донор Украины с начала полномасштабной войны. Грантовая помощь Украине от США достигает 8,5 миллиарда долларов США с начала полномасштабного вторжения России. Денежные средства были направлены в государственный бюджет Украины для стабилизации экономики и обеспечения защищенных расходов в условиях военного времени: выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий», — отметили в министерстве.



Кроме того, по словам Марченко, до конца этого года Украина рассчитывает получить пять миллиардов евро от ЕС, 4,5 миллиарда долларов от Соединенных Штатов и 1,3 миллиарда долларов от МВФ.

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