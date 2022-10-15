Текстильщик в Донецке попал под обстрел: Есть погибшая и раненые

В оккупированном Донецке

Сегодня утром в результате обстрела в оккупированном Донецке погибла женщина.



Как сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР», под обстрел попал микрорайон Текстильщик в Кировском районе.



«По улице Петровского погибла женщина, анкетные данные устанавливаются», — уверяют в «ДНР».



Кроме того, по той же улице ранены двое мужчин — 1967 и 1974 годов рождения.



Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Донецке погиб один мирный житель, еще шесть человек были ранены.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два человека, еще шесть мирных жителей ранены. Найдены тела шести гражданских, погибших ранее.



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