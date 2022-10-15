В Донецке погиб мирный житель, еще шесть человек ранены

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» части Донецкой области погиб один мирный житель. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Утверждается, что мужчина погиб в Куйбышевском районе Донецка.



Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два человека, еще шесть мирных жителей ранены. Найдены тела шести гражданских, погибших ранее.



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