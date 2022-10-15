Текстильник у Донецьку потрапив під обстріл: Є загибла та поранені

15 жовтня 2022, 10:35

Текстильник у Донецьку потрапив під обстріл: Є загибла та поранені

В окупованому Донецьку В окупованому Донецьку

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу в окупованому Донецьку загинула жінка.

Як повідомляє так званий «штаб тероборони ДНР», під обстріл потрапив мікрорайон Текстильник у Кіровському районі.

«По вулиці Петровського загинула жінка, анкетні дані встановлюються», — запевняють у «ДНР».

Крім того, по тій же вулиці поранено двох чоловіків — 1967 та 1974 років народження.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу в Донецьку загинув один мирний житель, ще шістьох людей було поранено.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинуло двоє людей, ще шістьох мирних жителів поранено. Знайдено тіла шести цивільних, які загинули раніше.

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