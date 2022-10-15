«ДНР» запускает котельные

На подконтрольной группировке «ДНР» территории специалисты запустили в работу 334 котельные. Об этом сообщил «заместитель министра строительства и ЖКХ» Владимир Дубовка, передает сепаратистский сайт «ДАН».



По его словам, сейчас проводится подключение учреждений образования, здравоохранения и иных объектов социальной сферы.



«На утро 15 октября подключены 163 школы (35,4%), 100 дошкольных учреждений (23,5%), более половины лечебных учреждений (148 объектов) и другие объекты. Также подключены почти две тысячи жилых домов», — заявил Дубовка.



Системы централизованного теплоснабжения, отметил он, подключают по всем подконтрольным «ДНР» городам.



«Есть сложные города, такие как Мариуполь и Волноваха. Но и там ведется оперативная работа по запуску теплоносителя. Процесс запущен, работа по подключению объектов продолжается», — уверяет «замминистра».