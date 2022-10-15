«ДНР» запускає котельні

На підконтрольній угрупуванню «ДНР» території фахівці запустили в роботу 334 котельні. Про це повідомив «заступник міністра будівництва та ЖКГ» Володимир Дубовка, повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



За його словами, наразі проводиться підключення закладів освіти, охорони здоров'я та інших об'єктів соціальної сфери.



«На ранок 15 жовтня приєднано 163 школи (35,4%), 100 дошкільних закладів (23,5%), понад половину лікувальних закладів (148 об'єктів) та інші об'єкти. Також приєднані майже дві тисячі житлових будинків», — заявив Дубовка.



Системи централізованого теплопостачання, наголосив він, підключають по всіх підконтрольних «ДНР» містах.



«Є складні міста, такі як Маріуполь та Волноваха. Але й там ведеться оперативна робота із запуску теплоносія. Процес запущено, робота з підключення об'єктів триває», — запевняє заступник міністра.