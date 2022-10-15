Приближается к 65 тысячам: Зеленский озвучил число погибших в Украине оккупантов

В Украине уже погибло около 65 тысяч оккупантов, но и это не заставляет российские власти прекратить агрессию. Об этом заявил в видеообращении 15 октября президент Украины Владимир Зеленский.



«Столько граждан России отдали свою жизнь за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И после того, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и сто тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что «только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа — защита санкциями, защита помощью Украины — только полное вытеснение оккупантов с украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста — все это путь к миру».



Президент снова призвал сдаваться в плен россиян, которых против их воли отправляют воевать в Украину.



«Гражданам России, которые не хотят участвовать в этой преступной войне, но которых отправляют на войну, я еще раз напомню об одной возможности. Все, кто сдаются на украинский плен, сохраняют свою жизнь. Все, кто продолжают воевать в российской армии либо посреди наемников, такой возможности не имеют», — отметил Зеленский.