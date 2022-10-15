Наближається до 65 тисяч: Зеленський озвучив кількість загиблих в Україні окупантів

15 жовтня 2022, 20:58

Наближається до 65 тисяч: Зеленський озвучив кількість загиблих в Україні окупантів

В Україні вже загинуло близько 65 тисяч окупантів, але це не змушує російську владу припинити агресію. Про це заявив у відеозверненні 15 жовтня президент України Володимир Зеленський.

«Стільки громадян Росії віддали своє життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І після того, як іде російська "могилізація", можна сказати, що й сто тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що «тільки реальні перемоги України, лише реальний захист вільним світом самого себе від російського терору та шантажу – захист санкціями, захист допомогою України – лише повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру».

Президент знову закликав здаватися в полон росіян, яких проти їхньої волі відправляють воювати до України.

«Громадяни Росії, які не хочуть брати участь у цій злочинній війні, але яких відправляють на війну, я ще раз нагадаю про одну можливість. Усі, хто здаються в український полон, зберігають своє життя. Усі, хто продовжують воювати в російській армії або серед найманців, такої можливості не мають», - зазначив Зеленський.

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