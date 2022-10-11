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Зеленский на саммите G7: Можем применить «формулу мира»

11 октября 2022, 17:59

Зеленский на саммите G7: Можем применить «формулу мира»

Россия хочет спровоцировать хаос в Украине и во всем демократическом мире. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите стран G7.

«И поэтому использует все — от ракетных ударов до захвата атомной станции и угроз радиационной катастрофы, от диверсий против инфраструктуры в Европе до сознательной попытки уничтожить все энергообъекты Украины. Все это мы с вами должны остановить», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Путин все еще имеет возможность создать еще большую эскалацию.

«Но мы можем это преодолеть. У нас есть формула мира. И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить "формулу мира" так, чтобы у государства-террориста не осталось ни единого шанса», — отметил президент Украины.

Первым пунктом в ней он назвал оборонную поддержку и «воздушный щит» для Украины. Глава государства пояснил, что, когда Украина будет иметь достаточно современных систем ПВО, «ключевой элемент российского террора — ракетные удары — перестанут работать».

Он поблагодарил Германию за ускорение поставок IRIS и США за решение предоставить современные ПРО и ПВО.

«И верим, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны. Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, позволяющую обезвреживать часть российских ракет и беспилотников», — отметил Зеленский.

Однако, сказал он, одних только беспилотников Shahed РФ заказала в Иране 2400, по данным украинской разведки. Поэтому важно, чтобы Украина имела достаточное количество ракет к предоставленным системам.

Также Зеленский призвал всех лидеров найти финансы, чтобы создать «воздушный щит».

Следующими пунктами «формулы мира» он назвал восстановление территориальной целостности Украины, наказание России за агрессию.

«Россия должна быть полностью изолирована и наказана. Наказана и политически, и санкционно», — сказал президент.

Также к пунктам «формулы мира» Зеленский отнес гарантии безопасности для Украины и модель, проект которой предложила Украина — Kyiv Security Compact.



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