Будівлю «адміністрації» Донецька обстріляли

Будівля міськради в окупованому Донецьку. Фото: ТАСС

Будівля міської «адміністрації» Донецька зазнала ракетного обстрілу. Про це повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на заяву «мера» міста Олексія Кулемзина.



Оновлено. Внаслідок обстрілу будівлі «адміністрації» міста поранення отримали чоловіки 1963 та 1984 років народження, повідомив «штаб тероборони ДНР». Постраждалих госпіталізували.



За словами Кулемзіна, у будівлі після влучення ракети обрушилася стеля, вибиті шибки.



Також внаслідок обстрілу згоріло кілька автомобілів, які були припарковані поряд.

В обстрілі окупанти звинуватили Збройні сили України. Стверджується, що вони завдали удару будівлі з реактивної системи залпового вогню HIMARS.



Українська сторона подію не коментувала.

Будівля «адміністрації» Донецька зсередини. Фото: Олексій Кулемзин