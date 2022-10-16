В Белом доме рассказали, как будут реагировать на применение Россией тактического ядерного оружия

США не будут проводить разницу между применением Россией тактического или более мощного ядерного оружия, если она решится на такой шаг в Украине. Реакция будет одинаковой. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Reuters.



На вопрос, считает ли Джо Байден использование Россией небольшого тактического ядерного оружия или его подрыв в Черном море менее серьезным, чем подрыв более крупно бомбы, Салливан сказал, что проводить такие различия «опасно», и президент США этого делать не будет.



«Применение ядерного оружия на поле боя в Украине — это применение ядерного оружия на поле боя в Украине. Мы не собираемся нарезать салями (действовать постепенно — Ред.)», — добавил Салливан.



Он сказал, что союзники по НАТО и другие ответственные страны, включая Китай и Индию, должны «направить очень четкий и решительный сигнал России о том, что они не должны рассматривать возможность использования ядерного оружия в этом конфликте».