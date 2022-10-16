У Білому домі розповіли, як реагуватимуть на застосування Росією тактичної ядерної зброї

США не будуть проводити різницю між застосуванням Росією тактичної чи потужнішої ядерної зброї, якщо вона зважиться на такий крок в Україні. Реакція буде однаковою. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.



На питання, чи вважає Джо Байден використання Росією невеликої тактичної ядерної зброї або її підрив у Чорному морі менш серйозним, ніж підрив більшої бомби, Салліван сказав, що проводити такі відмінності «небезпечно», і президент США цього робити не буде.



«Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні – це застосування ядерної зброї на полі бою в Україні. Ми не збираємось нарізати салямі (діяти поступово — Ред.)», — додав Салліван.



Він сказав, що союзники з НАТО та інші відповідальні країни, включаючи Китай та Індію, мають «направити дуже чіткий і рішучий сигнал Росії про те, що вони не повинні розглядати можливість використання ядерної зброї у цьому конфлікті».