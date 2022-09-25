Зеленский: Ядерный шантаж Путина — не блеф, его надо сдерживать

Угрозы президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия могут быть реальностью, и сейчас мировое сообщество сдерживает эту угрозу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News.



Он отметил, что сейчас россияне оккупировали Запорожскую АЭС в Энергодаре, состояющую из шести блоков «размером с шесть Чернобыльских АЭС».



«Может быть, вчера это был блеф. Теперь это может быть реальностью. Давайте посмотрим, что такое современное применение ядерного оружия или ядерный шантаж? Он [Путин] нацелился и занял нашу АЭС и город Энергодар. Эта атомная станция состоит из шести блоков... Несколько дней назад начали стрелять по другой атомной электростанции, Южноукраинской АЭС. Ракета попала в район, который находился в 300 метрах от АЭС», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что таким образом Путин «хочет напугать весь мир».



«Это первые шаги его ядерного шантажа. Я не думаю, что он блефует. Я думаю, что мир сдерживает его и сдерживает эту угрозу. Мы должны продолжать оказывать на него давление и не позволять ему продолжать», — подчеркнул Зеленский.