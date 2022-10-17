В Красном Кресте рассказали, почему не могут посетить военнопленных в Еленовке

Группа из 11 сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК), включая одного врача, готова посетить в Донецкой области всех военнопленных в том числе в Еленовской исправительной колонии, но не может это сделать из-за отсутствия гарантий безопасности. Об этом сообщают на сайте организации.



Отмечается, что по сей день Красный Крест не имеет минимальных гарантий безопасности на местах, как и нет у организации местного разрешения на проведение этой гуманитарной миссии.

«Это символизирует более широкий и неприемлемый факт: сегодня МККК по-прежнему не имеет беспрепятственного и постоянного доступа ко всем военнопленным в этом международном вооруженном конфликте. И это несмотря на почти восемь месяцев настойчивых требований наших команд посетить все места содержания под стражей и интернирования», - заявили в Красном Кресте.

14 октября Международный комитет Красного Креста призвал обеспечить немедленный доступ ко всем военнопленным после критики их работы со стороны президента Украины Владимира Зеленского.