У Червоному Хресті розповіли, чому не можуть відвідати військовополонених у Оленівці

17 жовтня 2022, 09:17

У Червоному Хресті розповіли, чому не можуть відвідати військовополонених у Оленівці

Група з 11 співробітників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), включаючи одного лікаря, готова відвідати на Донеччині всіх військовополонених, зокрема в Оленівській виправній колонії, але не може це зробити через відсутність гарантій безпеки. Про це повідомляють на сайті організації.

Зазначається, що Червоний Хрест не має мінімальних гарантій безпеки на місцях, як і не має організація місцевого дозволу на проведення цієї гуманітарної місії.

«Це символізує ширший і неприйнятний факт: сьогодні МКЧХ, як і раніше, не має безперешкодного та постійного доступу до всіх військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті. І це незважаючи на майже вісім місяців наполегливих вимог наших команд відвідати всі місця утримання під вартою та інтернування», - заявили у Червоному Хресті.

14 жовтня Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав забезпечити негайний доступ до всіх військовополонених після критики їхньої роботи з боку президента України Володимира Зеленського.

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