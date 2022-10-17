Власти планируют усложнить логистику Ирану из-за помощи РФ — Арахамия

Украинские дипломаты работают над тем, чтобы остановить все существующие логистические коридоры из Ирана из-за помощи РФ в войне против Украины. Об этом сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Давид Арахамия.



«Благодаря дронам-камикадзе России удалось: В очередной раз показать террористическую сущность своего государства; Еще раз напомнить всему миру, с кем мы имеем дело; Дать нам дополнительные аргументы для ускорения поставок оружия», - написал нардеп.



Арахамия отметил, что все это только ускоряет поражение РФ.

«А что касается Ирана, то мы уже работаем по дипломатическим каналам со странами-соседями, чтобы остановить все существующие логистические коридоры», - заявил нардеп.

Утром 17 октября в Киеве иранский дрон-камикадзе разрушил жилой дом. По данным военной администрации города всего по Киеву были нанесены 4 удара во время утренней атаки дронами.