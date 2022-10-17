Влада планує ускладнити логістику Ірану через допомогу РФ — Арахамія

Українські дипломати працюють над тим, щоб зупинити всі існуючі логістичні коридори з Ірану через допомогу РФ у війні проти України. Про це повідомив народний депутат від партії «Слуга народу» Давид Арахамія.



«Завдяки дронам-камікадзе Росії вдалося: Вчергове показати терористичну сутність своєї держави; Ще раз нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу; Дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї.», - написав нардеп.



Арахамія зазначив, що все це лише прискорює поразку РФ.

«А що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори», - заявив нардеп.

Вранці 17 жовтня у Києві іранський дрон-камікадзе зруйнував житловий будинок. За даними військової адміністрації міста всього по Києву було завдано 4 удари під час ранкової атаки дронами.