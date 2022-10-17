Падіння військового літака в Єйську: чиновники РФ заявляють про трьох загиблих

Внаслідок пожежі в дев'ятиповерхівці Єйська (РФ), на яку впав військовий літак, загинули щонайменше троє людей. Про це заявила заступниця губернатора Краснодарського краю Ганна Мінькова.



«На цей момент щодо постраждалих: 10 осіб, із них троє дітей. Важкі - сім дорослих і одна дитина. Вони отруїлися продуктами горіння. Усіх вивезли до стаціонару. Достовірно відомо про трьох загиблих», — написала Мінькова в Telegram.



При цьому прес-служба МНС Росії повідомляє, що «за даними на даний час (20:48), внаслідок надзвичайної події постраждала 21 особа, підтверджено загибель двох осіб».



Раніше повідомлялося, що увечері 17 жовтня військовий літак Су-34 впав на житловий будинок у Єйську.



У єдиній чергово-диспетчерській службі повідомили, що пожежа після падіння літака повністю охопила один із під'їздів багатоповерхового будинку в Єйську, «ушкоджено тією чи іншою мірою близько 45 квартир».