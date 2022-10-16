«Таджики развернули автоматы»: Журналисты узнали подробности стрельбы в Белгородской области

Стрельба на полигоне в Солоти Белгородской области, в результате которой погибли и были ранены российские военнослужащие, произошла из-за конфликта на религиозной почве. Об этом журналистам независимого российского проекта ASTRA рассказал военный, который утверждает, что получил ранение во время стрельбы на полигоне и видел произошедшее собственными глазами.



В настоящий момент этот военный находится в больнице в городе Валуйки. Издание не опубликовало имя военнослужащего ради его безопасности.



«Началось все с того, что некоторые наши солдаты — дагестанец, азербайджанец и адыгеец сказали, что "это не наша война" и попытались написать рапорта о том, что они не хотят больше служить. Подполковник Андрей Лапин, когда это узнал уже через командира роты — всех собрал и начал говорить, что "это священная война". Все происходило утром у плаца, там, где построение происходит, гимн поют. Начался конфликт, начали толкаться, в том числе и с моей роты несколько человек. А таджики Лапину в ответ сказали, что священная война — это когда война мусульман с неверными. Лапин сказал, что "Аллах, значит, трус, если он не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу"», — рассказал военный.



По его мнению, фраза, что «Аллах — слабак» больше всего задела мусульман, и даже многих повергла в шок. А в числе офицерского состава тоже были мусульмане — и башкиры, и татары.



«После построения русские и мусульмане продолжили конфликт, после этого все разошлись и, вроде как, утихомирились. А уже через полтора часа, где-то в обед, нас отправили всех вместе на стрельбища, и три таджика, которые на контрактной службе, они развернули свои автоматы, у них были боевые патроны, и расстреляли командира нашего — подполковника Лапина, он погиб на месте. И открыли беспорядочную стрельбу. На полигоне были и контрактники, и мобилизованные. Погибших, которых только я видел — 29 человек. 30-й — это подполковник Лапин. Это не считая двух таджиков, вместе с ними убитых — 32. Раненых точно не знаю, сколько, часть на вертолетах доставили в Белгород уже, часть вместе со мной в Валуйках сейчас», — сообщил военный.

По его словам, за две-три минуты до того, как начать стрельбу, таджики мусульманам сказали отойти в сторону.



Двоих из стрелявших таджиков убил прапорщик, третьему он попал в плечо, но тот успел убежать через брешь в ограждении, и сейчас он еще в бегах.

Рассказчик добавил, что открывшие стрельбу были ярыми сторонниками своей веры и постоянно ругались из-за того, что им не давали делать намаз вовремя и не выделили молебную комнату.

15 октября на полигоне в Белгородской области произошла стрельба, в результате которой, по информации минобороны России, 11 человек были убиты и 15 ранены. Там инцидент назвали «терактом», который совершили «двое граждан одной из стран СНГ».