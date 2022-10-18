Армия РФ продолжает обстрел недавно деоккупированных ВСУ сел Луганщины

Российская армия продолжает обстрел недавно освобожденных украиской армией сел Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Врагу известно, в каких районах этих населенных пунктов осталось мирное население, поэтому свое давление оккупанты направляют именно туда. Так, 17 октября на Купянском направлении от огня россиян пострадала Стельмаховка. На Лиманском обстрелам оккупантов подверглись жители Белогоровки, Грековки, Надии, Новоегоровки. Все расположенные на линии столкновения населенные пункты получили повреждения на Бахмутском направлении», - написал он.

Также Гайдай рассказал, что в Северодонецке оккупанты отчитались о подготовке к зиме одной школы и напомнил, что накануне 1 сентября они собирались открыть пять учебных заведений общего среднего образования.



По его информации, дети так и продолжают получать задания во дворах школ один раз в неделю и ни о каком дистанционном обучении через интернет речь не идет. Гайдай отметил, что одну небольшую школу №15 в старом районе Северодонецка оккупанты должны открыть, но отопления в ней не будет.

«Чем больше людей пытаются себя обезопасить или убежать от ответственности, тем учащаются случаи преград, связанных с выездом. Так, чтобы покинуть Старобельск, необходимо обязательно оформить пропуск. Были громкие заявления псевдочиновников об опровержении таможенного контроля на границе с РФ. Однако и в Миловом, и в Изварином проверки продолжаются – никто их даже не ослаблял», - рассказал Гайдай.

К тому же глава Луганской ОВА рассказал, что вчера, 17 октября, авиация Сил обороны Украины нанесла 22 удара по позициям оккупантов. Обстреляны 18 районов сосредоточения вооружения и военной техники, опорный пункт, а также 3 позиции зенитных ракетных комплексов армии РФ. Подразделения ПВО ВСУ сбили 3 крылатых ракеты оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия украинской армии, как пишет Гайдай, обстреляли пункт управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два объекта ПВО и артиллерии, один боеприпасный состав и другие военные цели российских военных.

«Атаки оккупантов отражены в районах населенных пунктов Берестово, Бахмутское, Иванград, Клещиевка, Первомайское и Марьинка», - добавил глава Луганской ОВА.

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