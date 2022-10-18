Российские войска обстреляли объект энергообеспечения на Левом берегу Киева

В Киеве на Левом берегу прогремели взрывы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.



«Предварительно 3 прилета в объект энергообеспечения на Левом берегу города», - написал он.



Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что удар был нанесен по Деснянскому району Киева. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.



По данным СМИ, после ударов в некоторых районах столицы пропал свет.

Ранее мы сообщали об обстреле Житомира, Днепра и Харькова.



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