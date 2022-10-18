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В Харькове прогремели несколько взрывов

18 октября 2022, 08:58

В Харькове прогремели несколько взрывов

Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города», - написал он.

Обновлено. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил, что по Харькову сегодня около 8:30 войска РФ запустили из Белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Он добавил, что информация уточняется, профильные службы проводят обследование, в частности, в Новобаварском, Основянском и Слободском районах.

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