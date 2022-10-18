Армія РФ продовжує обстріл нещодавно деокупованих ЗСУ сіл Луганщини

Російська армія продовжує обстріл нещодавно звільнених українською армією сіл Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Ворогу відомо, в яких саме районах цих населених пунктів залишилося мирне населення, тому свій тиск окупанти спрямовують саме туди. Так, 17 жовтня на Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка. На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки. Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку», - написав він.

Також Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку окупанти прозвітували про підготовку до зими однієї школи та нагадав, що напередодні 1 вересня вони збиралися відкрити п'ять навчальних закладів загальної середньої освіти.



За його інформацією, діти продовжують отримувати завдання у дворах шкіл один раз на тиждень і ні про яке дистанційне навчання через інтернет не йдеться. Гайдай зазначив, що одну школу №15 у старому районі Сєвєродонецька окупанти мають відкрити, але опалення в ній не буде.

«Чим більше людей намагаються себе убезпечити або втекти від відповідальності, тим частішають випадки щодо перепон, пов’язаних із виїздом. Так, щоб покинути Старобільськ, необхідно обов’язково оформити перепустку. Лунали гучні заяви псевдопосадовців стосовно спростування митного контролю на кордоні з рф. Однак і в Міловому, і в Ізвариному перевірки тривають – ніхто їх навіть не послаблював», - розповів Гайдай.

До того ж, голова Луганської ОВА розповів, що вчора, 17 жовтня, авіація Сил оборони України завдала 22 ударів по позиціях окупантів. Обстріляно 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорний пункт, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів армії РФ. Підрозділи ППО ЗСУ збили 3 крилаті ракети окупантів.

Ракетні війська та артилерія української армії, як пише Гайдай, обстріляли пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі російських військових.

«Атаки окупантів відбиті в районах населених пунктів Берестове, Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка», - додав голова Луганської ОВА.

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