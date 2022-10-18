Армія РФ продовжує обстріл нещодавно деокупованих ЗСУ сіл Луганщини

18 жовтня 2022, 10:42

Армія РФ продовжує обстріл нещодавно деокупованих ЗСУ сіл Луганщини

Російська армія продовжує обстріл нещодавно звільнених українською армією сіл Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Ворогу відомо, в яких саме районах цих населених пунктів залишилося мирне населення, тому свій тиск окупанти спрямовують саме туди. Так, 17 жовтня на Куп’янському напрямку від вогню росіян постраждала Стельмахівка. На Лиманському обстрілів окупанта зазнали жителі Білогорівки, Греківки, Надії, Новоєгорівки. Всі розташовані на лінії зіткнення населені пункти зазнали пошкоджень на Бахмутському напрямку», - написав він.

Також Гайдай розповів, що у Сєвєродонецьку окупанти прозвітували про підготовку до зими однієї школи та нагадав, що напередодні 1 вересня вони збиралися відкрити п'ять навчальних закладів загальної середньої освіти.

За його інформацією, діти продовжують отримувати завдання у дворах шкіл один раз на тиждень і ні про яке дистанційне навчання через інтернет не йдеться. Гайдай зазначив, що одну школу №15 у старому районі Сєвєродонецька окупанти мають відкрити, але опалення в ній не буде.

«Чим більше людей намагаються себе убезпечити або втекти від відповідальності, тим частішають випадки щодо перепон, пов’язаних із виїздом. Так, щоб покинути Старобільськ, необхідно обов’язково оформити перепустку. Лунали гучні заяви псевдопосадовців стосовно спростування митного контролю на кордоні з рф. Однак і в Міловому, і в Ізвариному перевірки тривають – ніхто їх навіть не послаблював», - розповів Гайдай.

До того ж, голова Луганської ОВА розповів, що вчора, 17 жовтня, авіація Сил оборони України завдала 22 ударів по позиціях окупантів. Обстріляно 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорний пункт, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів армії РФ. Підрозділи ППО ЗСУ збили 3 крилаті ракети окупантів.

Ракетні війська та артилерія української армії, як пише Гайдай, обстріляли пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі російських військових.

«Атаки окупантів відбиті в районах населених пунктів Берестове, Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка», - додав голова Луганської ОВА.

Раніше ми повідомляли про обстріл Житомира , Дніпра, Києва, Курахового та Харкова.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.

Ще за темою

Місця
Донецька область Луганська область
Інше
Війна обстріли на Донбасі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:34
«ДНР» скасувала прикордонний контроль на кордоні з Росією. Але перевірки зі сторони РФ залишаються
10:44
«ДНР»: Внаслідок обстрілів за добу загинуло троє людей, 14 поранено
10:01
У деокупованому Лимані поліцейські ексгумували тіла 5 убитих дітей
23:43
Російська атака дронів-камікадзе — головне за день ►
23:20
Пушилін знову шукає у Донецьку «спекулянтів» через високі ціни на продукти
22:20
Російським чиновникам в українській окупації підвищили зарплату
17:40
У Донецьку з'являються нові дані про поранених під час обстрілу
16:18
Угрупування «ДНР» повідомляє про обмін полоненими за формулою «110 на 110»
15:16
«ЛНР»: З початку року загинули шестеро людей, які підірвались на вибухонебезпечних предметах
14:21
«ДНР» поки що не планує підвищувати розмір пенсій
13:35
ЗМІ: Серед загиблих солдатів на полігоні під Білгородом було двоє українців із Херсона
13:19
У «ДНР» пояснили, чому на кордоні з Росією виросли черги після «входження до складу РФ»
10:33
На ЗАЕС відключилася остання лінія звʼязку з енергомережею – «Енергоатом»
10:11
«ДНР»: Трьох людей поранено під час обстрілу зупинки в Кіровському районі Донецька
09:17
У Червоному Хресті розповіли, чому не можуть відвідати військовополонених у Оленівці
Всі новини
13:14
Через обстріл у Білгородській області РФ призупинено рух поїздів
13:05
З'явились фото наслідків обстрілу Курахівської ТЕС у Донецькій області
12:51
30% українських електростанцій було зруйновано — Зеленський
12:34
«ДНР» скасувала прикордонний контроль на кордоні з Росією. Але перевірки зі сторони РФ залишаються
12:30
У Зеленського попереджають про можливе відключення світла, води та тепла
12:13
До п'яти збільшилася кількість жертв вчорашньої атаки дрону по будинку у Києві
11:44
ДТЕК: Росармія повторно вдарила по двох енергооб'єктах, поранено семеро співробітників
11:24
Канада ввела санкції проти 34 фізосіб з РФ та телеканалу «Звезда»
11:12
Окупанти за добу обстріляли 16 населених пунктів Донецької області
11:02
У Херсонській області збито російський штурмовик Су-25
10:44
«ДНР»: Внаслідок обстрілів за добу загинуло троє людей, 14 поранено
10:42
Армія РФ продовжує обстріл нещодавно деокупованих ЗСУ сіл Луганщини
10:23
Російська армія вдарила ракетами по Курахівській ТЕС у Донецькій області
10:08
Окупанти викрали начальника служби інформтехнологій та помічника гендиректора ЗАЕС
10:01
У деокупованому Лимані поліцейські ексгумували тіла 5 убитих дітей
Всі новини
ВІДЕО
Російська атака дронів-камікадзе — головне за день ►
17 жовтня, 23:43
Удар по будівлі мерії у Донецьку: наслідки — головне за день ►
16 жовтня, 23:17
У Білгороді під обстріл потрапив район аеропорту
16 жовтня, 12:44

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама