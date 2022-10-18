30% украинских электростанций были разрушены — Зеленский

С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены российскими войсками, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Другой вид российских терактов: нацелен на украинскую энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций были разрушены, что привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Места для переговоров с путинским режимом не осталось», - написал глава государства в Twitter.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона заявил, что жителям Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла.



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