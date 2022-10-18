У Зеленского предупреждают о возможном отключении света, воды и тепла

Жителям Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла. Об этом во время телемарафона сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – сказал он.



Тимошенко напомнил, что в результате ракетных ударов пострадали объекты энергетической инфраструктуры.



«В частности, в Житомирской области был уничтожен один из объектов, из-за чего в некоторых районах Житомира отсутствует электричество и водоснабжение. По Николаеву и объектам инфраструктуры также были обстрелы. В Днепре огромный объект энергосистемы уничтожен, поэтому в городе будет сложный день с электроснабжением в пиковые часы. В Киеве было три попадания в огромный объект, а на Троещине и Левом берегу отсутствует электро- и водоснабжение», – сообщил заместитель главы ОП.

Ранее мы сообщали об обстреле Житомира, Днепра, Киева, Курахово и Харькова.



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