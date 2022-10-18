30% українських електростанцій було зруйновано — Зеленський

З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано російськими військами, що призвело до масових відключень електроенергії по всій Україні. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Інший вид російських терактів: націлений на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні. Місця для переговорів із путінським режимом не залишилося», - написав глава держави у Twitter.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону заявив, що жителям України потрібно готуватися до відключень світла, води та тепла.



Раніше ми повідомляли про обстріл Житомира, Дніпра, Києва, Курахового та Харкова.