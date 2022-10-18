С 7 по 18 октября из-за обстрелов войск РФ Украины погибли более 70 людей

В период с 7 по 18 октября в результате массированных обстрелов территории Украины российскими войсками погибли более 70 украинцев, травмированы более 240 человек и повреждены более 380 объектов. Об этом во время брифинга «Ликвидация последствий террористических атак на объекты критической инфраструктуры» сообщил представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям полковник службы гражданской защиты Александр Хорунжий.



Из 380 поврежденных российскими снарядами объектов, по его информации, более 140 частных жилых домов.



Также Хорунжий отметил, что с 7 по 18 октября армия РФ нанесла около 190 ударов ракетами и дронами-камикадзе по 16 областям Украины.



«Наибольшее количество ударов в течение 10, 11, 17 и 18 октября было нанесено по Киевской области и городу Киеву. Удары были в основном нанесены по объектам критической инфраструктуры, в частности по объектам энергетики и гражданским объектам — это как частные жилые дома, так и многоэтажные жилые дома», — сообщил полковник.



По словам Хорунжия, около 45 спасателей погибли и еще более 100 пострадали с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона заявил, что жителям Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла.



Ранее мы сообщали об обстреле Житомира, Днепра, Киева, Курахово и Харькова.



