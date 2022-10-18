З 7 по 18 жовтня через обстріл військ РФ України загинуло понад 70 людей

У період з 7 по 18 жовтня внаслідок масованих обстрілів території України російськими військами загинуло понад 70 українців, травмовано понад 240 осіб та пошкоджено понад 380 об'єктів. Про це під час брифінгу «Ліквідація наслідків терористичних атак на об’єкти критичної інфраструктури» повідомив представник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий.



Із 380 пошкоджених російськими снарядами об'єктів, за його інформацією, понад 140 приватних житлових будинків.



Також Хорунжий зазначив, що з 7 по 18 жовтня армія РФ завдала близько 190 ударів ракетами та дронами-камікадзе по 16 областях України.



« Найбільшої кількості ударів протягом 10, 11, 17 та 18 жовтня було завдано по Київській області та місту Києву. Удари були здебільшого завдані по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема по об’єктах енергетики та по цивільних об’єктах — це як приватні житлові будинки, так і багатоповерхові житлові будинки», — повідомив полковник.



За словами Хорунжія, близько 45 рятувальників загинули та ще понад 100 постраждали з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону заявив, що жителям України потрібно готуватися до відключень світла, води та тепла.



Раніше ми повідомляли про обстріл Житомира, Дніпра, Києва, Курахового та Харкова.



