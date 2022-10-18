Обстановка напряженная, ВСУ атакуют — российский генерал Суровикин

Обстановка в зоне проведения так называемой «спецоперации» характеризуется как напряженная. ВСУ атакуют позиции ВС РФ. Об этом заявил генерал Сергей Суровикин, которого назначили командовать войсками РФ в Украине.



«Противник не оставляет попыток атаковать позиции ВС РФ, прежде всего, это касается купянского, краснолиманского (лиманского — ред.) и николаево-криворожского направлений. Украинский режим стремится прорвать нашу оборону, подтягивает на передовую все резервы, в основном — силы территориальной обороны», — уверяет Суровикин.



По его словам, РФ в войне против Украины «не стремится к высоким темпам продвижения». Российский генерал объяснил это тем, что «берегут каждого солдата».



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