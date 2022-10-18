Обстановка напружена, ЗСУ атакують — російський генерал Суровікін

Обставини у зоні проведення так званої «спецоперації» характеризуються як напружені. ЗСУ атакують позиції ЗС РФ. Про це заявив генерал Сергій Суровікін, якого призначили командувати військами РФ в Україні.



«Противник не залишає спроб атакувати позиції ЗС РФ, насамперед це стосується куп'янського, краснолиманського (лиманського — ред) та миколаєво-криворізького напрямків. Український режим прагне прорвати нашу оборону, підтягує на передову всі резерви, переважно сили територіальної оборони», — запевняє Суровікін.



За його словами, РФ у війні проти України «не прагне високих темпів просування». Російський генерал пояснив це тим, що «зберігають кожного солдата».



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