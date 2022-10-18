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Оккупанты в Крыму «национализируют» имущество «недружественных государств»

18 октября 2022, 21:57

Оккупанты в Крыму «национализируют» имущество «недружественных государств»

В Крыму оккупанты проголосовали за «признание собственностью» России имущества «иностранных государств и граждан». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что соответствующие изменения в «постановление» «О вопросах управления собственностью Республики Крым» внесены «парламентом». Они касаются земельных участков и других объектов движимого и недвижимого имущества «иностранных государств, которые совершают в отношении России, ее юридических и физических лиц недружественные действия».

«Те же санкции будут применяться и к иностранным лицам, связанным с указанными иностранными государствами, и их бенефициарам. А также к гражданам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности», — говорится в сообщении.

Также приводятся слова «председателя Госсовета РК» Владимира Константинова о том, что «это будет нокаут для тех, кто продолжает выжимать из Крыма прибыль, и при этом ведет подрывную деятельность».

Константинов предположил, что в рамках этого «закона» может быть «национализирована» квартира в Левадии, если удастся доказать, что она связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также «национализировать» могут торговые и туристические объекты, элитные квартиры, принадлежащие депутатам Верховной Рады Украины, лидерам крымскотатарского Меджлиса Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову.

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