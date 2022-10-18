Окупанти у Криму «націоналізують» майно «недружніх держав»

У Криму окупанти проголосували за «визнання власністю» Росії майна «іноземних держав та громадян». Про це повідомляє «Коммерсантъ».



Зазначається, що відповідні зміни до «постанови» «Про питання управління власністю Республіки Крим» внесено «парламентом». Вони стосуються земельних ділянок та інших об'єктів рухомого та нерухомого майна «іноземних держав, які здійснюють щодо Росії, її юридичних та фізичних осіб недружні дії».



«Ті ж санкції будуть застосовуватись і до іноземних осіб, пов'язаних із зазначеними іноземними державами, та їх бенефіціарів. А також до громадян, які перебувають під контролем зазначених іноземних осіб, незалежно від місця їх реєстрації чи місця переважного провадження ними господарської діяльності», — йдеться у повідомленні.



Також наводяться слова «очільника Держради РК» Володимира Костянтинова про те, що «це буде нокаут для тих, хто продовжує вичавлювати з Криму прибуток, і при цьому веде підривну діяльність».



Костянтинов припустив, що в межах цього «закону» може бути «націоналізована» квартира в Левадії, якщо вдасться довести, що вона пов'язана із президентом України Володимиром Зеленським. Також «націоналізувати» можуть торгові та туристичні об'єкти, елітні квартири, що належать депутатам Верховної Ради України, лідерам кримськотатарського Меджлісу Мустафі Джемілєву та Рефату Чубарову.

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