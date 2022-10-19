Хлорирование не понадобится: Славянску купили две установки для очистки воды

Славянск. Фото: Вадима Ляха

Международный комитет Красного Креста приобрел для Славянска две электролизных установки. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Вадим Лях.



«Одна из них уже доставлена в город. Сейчас идут работы по ее размещению и подключению на фильтровальной станции. Вторая будет работать на очистных сооружениях. Дорогостоящее оборудование предназначено для очистки, дезинфекции воды и обеззараживания сточных вод. Электролизная установка производит гипохлорид натрия путем электролиза обычной соли. Это позволит нам уйти от хлорирования водопроводной воды и не зависеть от поставок хлора», — поделился мэр.