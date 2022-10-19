Хлорування не знадобиться: Слов'янську купили дві установки для очищення води

19 жовтня 2022, 09:05

Хлорування не знадобиться: Слов'янську купили дві установки для очищення води

Слов'янськ. Фото: Вадима Ляха Слов'янськ. Фото: Вадима Ляха

Міжнародний комітет Червоного Хреста придбав для Слов'янська дві електролізні установки. Про це повідомив керівник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.

«Одна з них уже доставлена у місто. Наразі йдуть роботи з її розміщення та підключення на фільтрувальній станції. Друга працюватиме на очисних спорудах. Високовартісне обладнання призначене для очищення, дезінфекції води та знезараження стічних вод. Електролізна установка виробляє гіпохлорид натрію шляхом електролізу звичайної солі. Це дозволить нам уникнути хлорування водопровідної води та не залежати від постачання хлору», — поділився мер.

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